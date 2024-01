Motociclista colide com traseira de caminhão na Augusto Montenegro, nesta segunda-feira (22)

Um motociclista que não teve a identidade descoberta colidiu com a traseira de um caminhão na manhã desta segunda-feira (22), na Rodovia Augusto Montenegro, em Icoaraci, grande Belém. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem ensanguentado e caído na via, enquanto diversos populares tentam o socorrer.

Tudo teria ocorrido por volta das 8h30 da manhã, na rua sétima. O caminhão estava parado na via quando tudo ocorreu, Não informações sobre o que teria acontecido para ocasionar a colisão. Populares acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Movél de Urgência e o motociclista foi atendido. Apesar de apresentar lesões, ele estava consciente e se comunicando bem com as pessoas no local.