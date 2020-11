Motociclista bate de frente com caminhão e morre na BR-163

Um motociclista morreu ao bater de frente com um caminhão na BR-163, à altura da comunidade Tabocal, no município de Belterra, nesta quarta-feira (4). A vítima, Elivan Martins de Oliveira de 35 anos, teve morte instantânea. O motorista do caminhão não teve ferimentos graves. De acordo com testemunhas, a moto seguia no sentido Belterra, enquanto o caminhão vinha no sentido contrário e acabou invadindo a pista da moto e provocando a batida. A moto ficou praticamente destruída.

Elivan Martins de Oliveira tinha 35 anos e era pai de cinco filhos. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte do agente, incluindo o gestor do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em Santarém, Maurício Santamaria. “Difícil para nós questionarmos os desígnios divinos, mas por que levar o Elivan (irmão) precocemente desta forma? Pessoa íntegra, sem vícios, amava e cuidava da família. Trabalhador muito acima da média, multi facetado, sabia fazer tudo. Deixou tantas saudades que é difícil de explicar. Te amamos irmão, siga com Deus. Um dia estaremos juntos novamente”, disse Maurício.

A BR-163 tem 3.579 km de extensão e seu trecho principal liga as cidades de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul, a Santarém, no Pará. A rodovia ainda tem um trecho complementar localizado entre as cidades de Oriximiná e Óbidos, também no oeste paraense.