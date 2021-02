Motociclista morre após colisão com caminhão na Transamazônica, no sudoeste do Pará

Um motociclista morreu após colidir com um caminhão na BR-230, a Rodovia Transamazônica, em Itaituba. O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (23), por volta das 16h, no quilômetro 1 da via federal, em frente ao Ginásio Municipal. A vítima não havia sido identificada até a publicação desta reportagem.

O condutor do caminhão, identificado apenas pelo prenome de Diego, relatou que saiu da 1ª rua da Floresta e tentava realizar o retorno para entrar na 10ª rua da Bela Vista, quando houve a batida. "Eu parei o caminhão e visualizei bem. Não vi que ninguém estava vindo e passei devagarzinho. Quando cheguei lá só ouvi o baque", detalhou, ao Giro Portal.

O motociclista seguia no sentido do centro da cidade e não conseguiu frear a tempo. A vítima usava capacete no momento do acidente, mas não havia atado a trava de segurança. O item de segurança voou da cabeça do condutor por conta do forte impacto. Ele bateu com o crânio na mureta central da rodovia e morreu.

A Polícia Militar e agentes da Coordenadoria Municipal de Trânsito (Comtri) estiveram no local para organizar o trânsito e isolar o local.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).