VÍDEO: Moto vai parar debaixo de ônibus em grave acidente na Praça Brasil, no Umarizal

Um grave acidente envolvendo um motoqueiro, uma mulher que ia na sua garupa e um ônibus ocorreu na tarde deste domingo (5), na avenida senador Lemos com a Dom Pedro I, na esquina da Praça Brasil, no Umarizal. Ainda não se tem maiores informações sobre o ocorrido, mas o atendimento do Samu foi acionado prestou socorro no local.

O motociclista, Alex Lameira da Trindade, 32 anos, está bastante machucado e a moto foi parar debaixo do ônibus. Evyla Vieira Tavares, de 29 anos, que estava na garupa da moto, também está gravemente ferida e também foi levada, por outra ambulância, ao Metropolitano.

Duas versões



O coletivo da empresa Nova Marambaia que atingiu o casal na moto fazia o itinerário Doca-Quintino-Ver-o-Peso. Segundo a versão da empresa, o motociclista teria avançado o sinal. A O Liberal, no entanto, testemunhas do acidente contam outra versão: teria sido o coletivo quem teria avançado o semáforo.

"Eles estavam vindo de uma igreja. Ela ia ao trabalho. E ele [o motociclista] ainda buzinou pro coletivo que avançava o sinal, antes de bater", diz Josiel Ribeiro, que deu primeiro suporte às vítimas. Nenhuma autoridade de trânsito estava no local para confirmar alguma das duas versões.

Força da batida quebrou parabrisas e carroceria: duas versões (Cláudio Pinheiro)

Socorristas do Samu confirmaram que o estado de saúde do rapaz que estava na moto é grave, e o da moça da garupa também. Ambos tiveram vários traumatismos e estavam muito ensanquentados, antes de serem levados para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua.

