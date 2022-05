Morte no Marco: homem é assinado na madrugada deste sábado (07/05)

Um homem - ainda sem identificação - foi assassinado no começo da manhã deste sábado (7), no bairro do Marco. Por volta das 5h15 da manhã na travessa Barão do Triunfo, esquina com a avenida Almirante Barroso, ele teria sido assassinado por arma de fogo. O corpo foi removido do local.

A Polícia Civil (PC), por meio de nota, informou que o caso está sendo investigado por meio da Seccional Urbana do bairro do Marco, em Belém. Diligências estão sendo feitas para identificar os responsáveis pelo crime. Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido.

(Matéria em atualização)