Morte na Cremação: dupla de moto mata homem a tiros neste sábado (19/02)

Um homem foi morto com cinco tiros, na tarde deste sábado (19), no bairro da Cremação, em Belém. A vítima foi identificada como Hamilton Nascimento, de 55 anos. Ele era conhecido como "Touro da Nove", apelido pelo qual a maioria dos moradores da redondeza o conheciam. Hamilton estava trabalhando como feirante.

Policiais civis e militares estiveram na cena do crime, colhendo informações sobre as circunstâncias do assassinato. O perito criminal Benedito Leão, da Polícia Científica do Pará, contou que Hamilton vinha de bicicleta pela avenida Fernando Guilhon, entre a travessa 14 de Março e a avenida Alcindo Cacela.

Foi quando apareceram dois homens, em um motocicleta. Eles efetuaram cinco disparos. Todos pelas costas. Hamilton não teve, portanto, chance de defesa. "Não tenho como saber o tipo de arma, porque não encontrei vestígios no local, como estojos ou projéteis. Só vamos saber após o exame cadavérico lá na Polícia Científica", informou o perito. A Polícia Civil vai investigar a motivação e a autoria do homicídio.