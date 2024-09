Morre segundo suspeito de envolvimento em atentado contra prefeito de Vigia

Otávio Henrique Aguiar Oliveira, de 17 anos, conhecido como “Tavinho”, morreu em confronto com a polícia na quarta-feira (18), em Vigia, no nordeste do Pará. O adolescente era apontado como um dos envolvidos no atentado contra o prefeito de Vigia, Job Xavier Palheta Júnior, o Job Jr. (MDB). O ataque a tiros ocorreu na terça-feira (17) naquele mesmo município. De acordo com a polícia, Tavinho é o segundo suspeito relacionado ao caso que morreu durante as diligências. Na terça-feira, Pedro Henrique Ribeiro, suspeito de ser o autor dos disparos contra o prefeito, também morreu em confronto.

VEJA MAIS

Além dos dois suspeitos mortos, a polícia prendeu na terça-feira Antônio Marques da Costa Chaves Filho, conhecido como "Nico". A polícia segue em busca de Luan Monteiro Santiago, outro suspeito, que está foragido.

Sobre a morte de "Tavinho", a Polícia Civil informou que "apura as circunstâncias de Otávio Henrique Aguiar Oliveira, de 17 anos, que morreu durante troca de tiros com a Polícia Militar. Uma arma de fogo foi apreendida. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Vigia. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações".

Relembre o caso

O prefeito Job Xavier Palheta Júnior, mais conhecido como Job Jr. (MDB), foi alvo de uma tentativa de homicídio na tarde da última terça-feira (17). O crime ocorreu em uma residência localizada na rua das Flores, no bairro Centro, enquanto o prefeito fazia visita a eleitores, conforme detalhado pela assessoria de comunicação da prefeitura.

Segundo informações, Job Jr. estava acompanhado da esposa no momento do ataque. Quando a primeira-dama se dirigia para dentro de uma casa, disparos de arma de fogo foram ouvidos. O prefeito, que também é candidato à reeleição, não foi atingido, e ninguém da equipe de segurança ou outros presentes ficaram feridos.

Câmeras de segurança próximas ao local captaram o som dos tiros e mostraram uma pessoa correndo para dentro de uma residência. O relógio do equipamento marcava 11h52. Imagens que circulam nas redes sociais também revelam a rua onde o atentado aconteceu, com moradores visivelmente assustados. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio.