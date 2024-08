Morre criança de três anos estuprada em Vitória do Xingu

A criança de três anos que foi vítima de estupro, neste domingo (18), no município de Vitória do Xingu, sudoeste do Pará, não resistiu e morreu na tarde desta segunda-feira (19). O principal suspeito, um vizinho da família, foi preso e confessou o crime. O caso, que segue sob investigação da Polícia Civil, mobilizou a comunidade local, resultando em manifestações e tantativa de invasão da delegacia onde o suspeito prestava depoimento.

De acordo com informações da Polícia Civil, a criança foi levada a um hospital de urgência e emergência da região em estado grave, onde chegou desacordada. Inicialmente, a família relatou que a vítima teria sido encontrada em um balde com água, sugerindo afogamento. Após avaliação da equipe médica, os médicos identificaram sinais de violência sexual durante a avaliação clínica.

A Polícia Civil iniciou as investigações e prendeu o vizinho da vítima, que foi apontado como o principal suspeito. Em depoimento, o homem, aposentado e com histórico de transtornos mentais, confessou o crime, alegando não ter tido a intenção de matar a criança.

A Polícia Civil informou que, após a morte da criança, o suspeito, além de responder por estupro de vulnerável, foi autuado pelo crime de homicídio qualificado. Ele segue preso preventivamente e está à disposição da Justiça. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar as investigações conduzidas sob sigilo pela Seccional de Altamira.

O caso gerou grande revolta entre os moradores de Vitória do Xingu. No domingo (18), manifestantes se reuniram em frente à delegacia para protestar contra o suspeito, ameaçando invadir o local. Durante o protesto, houve atos de vandalismo, como o desligamento da energia da delegacia, o furo de pneus de uma viatura e o incêndio em um terreno baldio próximo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas.