Moradores encontram cobra no Canal Água Cristal, na Marambaia

Uma cobra de aproximadamente 2,5 metros foi encontrada por moradores do Bairro da Marambaia, em Belém, na manhã desta quinta-feira (11). Conforme as informações que passaram a circular nas redes sociais, o réptil estaria dentro do canal Água Cristal e causou um alvoroço entre os populares na área.

VEJA MAIS

A Polícia Militar e o Batalhão da Polícia Ambiental estiveram no local após serem acionados pelos moradores. Quando os PMs realizaram a retirada da cobra de dentro do canal, os moradores relataram que o animal estaria com um inchaço na região do estômago pois, provavelmente, teria acabado de se alimentar de algum animal.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações para o Batalhão da Polícia Ambiental e aguarda o retorno.