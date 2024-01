Cobra é vista na calçada do Bosque Rodrigues Alves e assusta pedestres

Uma cobra da espécie jiboia foi flagrada na calçada do Bosque Rodrigues Alves, no bairro do Marco, em Belém, na noite da última quarta-feira (10) e assustou quem passava pelo local. Segundo as informações iniciais, o animal teria despencado de uma árvore que fica dentro do bosque e chamou atenção de um grupo de pessoas que estavam em uma parada de ônibus.

O local onde a cobra estava fica próximo a pista da avenida Almirante Barroso. Segundo populares, quando o animal caiu, o impacto com o chão fez um grande barulho que chamou atenção de pessoas que aguardavam o ônibus. Alguns chegaram a correr ao perceber que se tratava de uma cobra. Nas redes sociais foi compartilhado um vídeo do momento em que as pessoas vêem a cobra na calçada.

Policiais do batalhão de polícia ambiental foram acionados e realizaram o resgate da cobra. O réptil ainda tentou resistir, mas foi capturado. Ninguém foi atacado ou se feriu.

Em nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) informou que o episódio teria ocorrido por volta das 20:30 da noite. A cobra de espécie não peçonhenta saiu do gradil do bosque indo para a calçada da Almirante Barroso. O animal foi resgatado pelo Batalhão de Polícia Ambiental em conjunto com o Corpo de Bombeiros e levado às matas do Utinga.

A Semma ainda ressaltou que já há algum tempo não ocorriam casos de aparecimento de cobras nativas do Bosque Rodrigues Alves. Os técnicos acreditam que esse é mais um caso de animal que foi jogado para dentro do Bosque, como fazem com gatos por exemplo, depois que um possível criador perdeu interesse ou não tem mais condições de criar o animal.