Morador de Outeiro que estava há cinco dias desaparecido é encontrado morto no Icui-Guajará

O morador Luiz Carlos Bento de Lima, 47 anos, que estava desaparecido há cinco dias, teve o corpo encontrado nesta terça-feira (17), após buscas no Centro de Perícias Renatos Chaves (IML), em Belém. Por volta das 18h de ontem, o autor do homicídio, sua companheira, e seu advogado foram à Delegacia da Cidade Nova, registrar um Boletim de Ocorrência. O suspeito afirma que o assassinato ocorreu no sábado (15), dois dias atrás.

Segundo a família, para não ser preso em flagrante, o suspeito esperou o passar dos dias e só buscou a unidade policial depois da grande repercussão do caso na imprensa.

A vítima, que também era conhecida como Melo, foi visto pela última vez na manhã da quinta-feira (13), quando saiu para comprar pão em uma padaria próximo de sua casa na Comunidade Fidélis, no distrito de Outeiro.

Com a notícia de seu desaparecimento, alguma pessoas enviaram mensagem e ligaram para a família informando que o tinham avistado em Outeiro - e que um casal havia o colocado num carro, com destino à unidade de saúde do distrito, mas essa informação não foi confirmada pela gerência da Unidade de Saúde.

O corpo foi encontrado dentro de um quarto no bairro do Icui-Guajará pelo proprietário do imóvel.

Segundo o depoimento do suspeito do crime à polícia, Melo teria saído nu de dentro da mata e atacado o relator. Segundo ele, uma luta teria continuado para dentro da casa do agressor, que pegou uma faca e o agrediou. Supostamente para se defender, o suspeito do crime teria pego então uma peixeira da casa e deferiu golpes na vítima, que teria morrido no local.

Para a família, a versão é mentirosa, pois Melo não seria violento. O corpo de Luiz Carlos ficou no IML até está manhã e foi identificado por um irmão. Após a liberação, o corpo será velado.

Um inquérito ainda apura os detalhes e as circunstâncias do crime.