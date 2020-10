Morador da Pratinha faz festa com decoração e brindes de maconha

Na última sexta-feira (23), a Polícia Militar impediu uma festa com a temática de maconha, em Belém. O aniversariante não só decorou a casa com o tema, como fez brindes com a droga.

Anderson Nunes de Castro, 27 anos, mora no bairro da Pratinha. "A denúncia era de que eles estavam consumindo entorpecentes e que iam fazer um evento lá. Quando a equipe chegou, foi confirmada", contou o capitão PM Sérgio Oliveira.

Na casa, os policiais apreenderam 50 papelotes de maconha, além dos brindes e objetos decorativos alusivos à maconha — entre eles, potes de bombons, que podem ter sido produzidos com a droga.

O preso estava em liberdade condicional, pois já respondia pelo crime de tráfico de entorpecentes.