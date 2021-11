Ministério da Justiça e Segurança Pública doa armamento para reforçar segurança do Pará

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) entrega, nesta segunda-feira (29), aniversário de 17 anos da Força Nacional de Segurança Pública, 206 pistolas para as polícias Civil e Militar do estado do Pará e ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. A doação faz parte do legado da Força Nacional de Segurança Pública, que completa 17 anos com forte atuação no apoio ao combate de crimes no país.

Os armamentos são do tipo Beretta APX Full Size, semiautomática, calibre 9×19mm. A pasta investiu cerca de R$ 8,5 milhões na aquisição dos equipamentos. Somente em 2021, já foram investidos mais de R$ 40 milhões pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) na aquisição de equipamentos de segurança pública para entrega de legado aos estados, em contrapartida à disponibilização de profissionais que atuam na Força Nacional.

Em 2019, a Força Nacional esteve numa longa e integrada operação em conjunto com Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), que encerrou apenas em 2020. O trabalho resultou em novas estratégias de policiamento e prevenção da criminalidade, que vêm sendo atualizadas constantemente e trazendo reduções nos índices de criminalidade do estado.