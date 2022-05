Ministério da Justiça autoriza emprego da Força Nacional na reserva indígena Parakanã

​O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou, nesta terça-feira (3), o emprego da Força Nacional de Segurança em apoio à Fundação Nacional do Índio, na reserva indígena Parakanã, em Novo Repartimento, no sudeste do Pará. A autorização foi publicada por meio da Portaria nº 74, no Diário Oficial da União (DOU).

Em articulação com os órgãos da segurança pública do Estado, os militares da Força Nacional irão atuar nas atividades e serviços considerados imprescindíveis à preservação da ordem pública e da segurança das pessoas e do patrimônio, de forma planejada pelos próximos 15 dias.

Segundo a publicação do DOU, o contingente a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela diretoria da Força Nacional da Segurança Pública.