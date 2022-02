Militares do 10° BPM prendem, em Icoaraci, homem por tráfico de entorpecentes

Policiais militares do 10° BPM prenderam um homem por tráfico de entorpecentes, em Icoaraci. A detenção ocorreu na tarde de segunda-feira (21). Por volta de 13h30, e em rondas ostensivas pelo bairro do Paracuri, a guarnição comandada pelo major Fábio Campos recebeu a denúncia de que havia um homem, de calça jeans, dentro da obra do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), (comercializando entorpecentes.

O major e os cabos Pardal, Costa Brito e Bacha foram a pé até o endereço apontado na denúncia. Eles identificaram o suspeito, que, para tentar fugir, pulou muros. Mas acabou preso.

Identificado como Wendell Fabricio Pereira da Silva, 21 anos, com ele os policiais encontraram 107 petecas de maconha. O acusado usa tornozeleira eletrônica, pois, segundo os militares, já havia sido preso duas outras vezes pela prática do mesmo crime. Ele foi conduzido à unidade da Polícia Civil para as formalidades legais.