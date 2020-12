PMs da Companhia Fluvial apreendem 12 tabletes de drogas e prendem tripulante

Militares da Companhia Fluvial apreenderam, neste domingo (27), 12 tabletes, contendo substâncias aparentando características de maconha, cocaína e oxi. Esse material estava acondicionado dentro de uma mochila e de saco grande preto na posse de um tripulante.

Por volta das 10 horas, e durante policiamento nos rios, eles abordaram uma embarcação, às margens baía do Guajará, e encontraram aquelas substâncias.

A embarcação saiu da cidade de Manaus (AM) com destino a Belém. O Batalhão de Ações com Cães BAC foi acionado para que o cão pudesse encontrar outras substâncias, porém nada mais foi localizado. As substâncias e o acusado foram apresentados na Delegacia de Narcóticos para os procedimentos da Polícia Civil. A ação foi comandada pelo cabo Vicente e 3º sargento Xavier.