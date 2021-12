Militares da 7ª CIPM apreendem droga em descarga de vaso sanitário de posto fiscal

Equipes da 7ª Companhia Independente de Polícia Militar (7ª CIPM) apreenderam um pacote com cerca de 600 gramas de cloridrato de cocaína que estava escondido dentro da descarga de um vaso sanitário. A droga foi encontrada, na quinta-feira (16), em um dos banheiros do posto fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) em Novo Progresso, no sudoeste do Pará.

Ainda segundo a PM, os policiais foram acionados por auxiliares de limpeza do posto de fiscalização da Coordenação Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito (CECOMT), localizado na Serra do Cachimbo. Os funcionários informaram à equipe que houve um vazamento incomum no banheiro público feminino e que, ao verificarem a descarga, encontraram um pacote embalado em um saco plástico.

O volume, apreendido pelos militares, continha aproximadamente 600g de cloridrato de cocaína e foi apresentado na Unidade Pará Paz de Castelo dos Sonhos, em Altamira, já próximo de Novo Progresso. Ninguém foi preso. A origem da droga é desconhecida. O caso, agora, será investigado pela Polícia Civil.