Mercadoria avaliada em mais de R$ 100 mil é apreendida no Pará

​Fiscais de receitas estaduais apreenderam, nesta sexta-feira (22), 165 caixas de mercadorias diversas que saíram de Ananindeua com destino a São Luís (MA) e alguns estados do Nordeste. A apreensão ocorreu em Dom Eliseu, no sudeste paraense. Entre os produtos estavam refletores solares chineses, calçados e sandálias de diversas marcas, além de cintos, carteiras e bolsas. A mercadoria estava avaliada em R$ 106.833,63.

"Após início de fiscalização, os servidor​es fazendários desconfiaram das notas fiscais apresentadas, pois nas ​mesmas constava como remetente uma empresa localizada em Queimados (RJ). A entrada da mercadoria foi pesquisada em sistema e não foi constatado nenhum registro de que essa operação ocorreu. A documentação fiscal foi desconsiderada e lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 33.126.72, referente ao ICMS e multa”, contou o coordenador da unidade da Sefa em Dom Eliseu, Gustavo Bozola.