Fiscais da Sefa apreendem 50 mil kg de fécula de mandioca em Novo Progresso

Fiscais de receitas estaduais da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam, neste domingo (9), 50 mil quilos de fécula de mandioca transportada com nota fiscal irregular. A apreensão ocorreu em Serra do Cachimbo, no Km 785, da rodovia BR-163, no município de Novo Progresso, no sudoeste do Estado.

A empresa emitiu nota fiscal de empresa do Paraná com destino a Santarém, no oeste estadual. Durante o trabalho de fiscalização foi constatado que a empresa paranaense teve a emissão de notas fiscais suspensas pela Sefaz-PR, portanto o documento não poderia ser aceito.

A fécula era transportada em 2 mil sacas de 25 quilos. “O valor da mercadoria é de R$ 120 mil e foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 41.040,00, sendo R$ 22.800,00 de imposto e R$ 18.240,00 de multa, por ser considerado o documento fiscal inidôneo. O TAD foi pago pela empresa remetente”, informou o coordenador da unidade de Serra do Cachimbo, Roberto Mota.