Fiscais da Sefa apreendem, no Baixo Amazonas, mercadorias avaliadas em mais de R$ 349 mil

Em fiscalização realizada no rio Amazonas, às proximidades das cidades de Juruti, Oriximiná e Óbidos, nos dias 10 e 11, no Baixo Amazonas, fiscais de receitas estaduais da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Tapajós, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), apreenderam diversas mercadorias transportadas irregularmente em embarcações e avaliadas em mais de R$ 349 mil. A ação teve o apoio da Polícia Militar de Óbidos.

Dentre as principais ocorrências estão mercadorias transportadas sem nota fiscal e mercadoria com nota fiscal destinada para CPF, o que significa consumo pessoal. Quando se destina a venda, as notas fiscais devem ser endereçadas a um estabelecimento com CNPJ, pessoa jurídica.

Entre as mercadorias apreendidas estão produtos alimentícios, material de construção, suplementos e vitaminas, 316 pneus, 1.200 latas de cerveja, 1.680 vasilhames com cerveja e 20.710 carteiras de cigarro. Em dois dias foram apreendidas mercadorias no valor total de R$ 349.867,05 e foram lavrados 26 Termos de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 108.021,75.