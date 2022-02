Menino de 2 anos morre ao cair em poço em Bom Jesus do Tocantins

O trágico acidente com a criança de 2 anos aconteceu por volta das 18h15, desta quinta-feira (17).

O menino andava no terreno quando passou sobre as tábuas antigas e precárias que cobriam o poço, a madeira não aguentou o peso dele e a criança caiu, morrendo instantaneamente.

Logo a notícia se espalhou comocvendo a todos no bairro Dr. Ednaldo, em Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do Pará.