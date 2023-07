Menina de cinco anos é baleada na cabeça durante festa junina em creche

Uma menina de cinco anos foi baleada na cabeça, durante uma festa junina em uma creche de Teresina (PI), na noite da última sexta-feira (30). O pai da criança era o alvo dos bandidos.

O caso ocorreu no Centro Municipal de Ensino Infantil (CMEI) do bairro Mocambinho I, na zona norte da cidade. Ao G1, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal informaram que o pai estava no local com a namorada, quando teve um desentendimento com outro homem, que seria o ex-namorado da mulher. Depois da discussão, o ex teria saído do local e voltado armado, momento em que disparou contra o pai, mas o tiro pegou na criança. Uma outra mulher que estava na escola, de 27 anos, também foi atingida na perna.

A menina foi atendida inicialmente no Hospital do bairro Buenos Aires e depois foi encaminhada ao Hospital de Urgência de Teresina. Ela teve que passar por uma cirurgia. Não foi informado o estado de saúde da criança.

O caso é investigado pela Polícia Civil.