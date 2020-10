Menina de 9 anos é encontrada desnutrida, machucada e com sinais de abuso sexual

Um caso chocou moradores da cidade de Maracanã, no nordeste paraense. Uma menina de nove anos foi encontrada no município com desnutrição intensa, incontáveis hematomas e sinais de abuso sexual. Ao ser achada por moradores da cidade, a menina relatou que sofria maus tratos na casa de um tio e uma tia. O caso ocorreu na última sexta-feira (17).

Após algumas indagações, a criança revelou que foi expulsa de casa pelos familiares e que teria sido abusada pelo homem a quem chamava de tio. José Aliel Souza da Costa e a esposa, Ilda do Espírito Santo, foram autuados e presos em flagrantes.

A criança foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal, onde passou por um exame de corpo de delito.

A Redação Integrada de O Liberal apura mais informações sobre o caso.