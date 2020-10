Menina de 12 anos é morta com quatro tiros em arena de futebol em Icoaraci

A vítima assistia um jogo de futebol quando foi alvejada com quatro tiros nas regiões da clavícula, peito e cabeça por volta das 21h desta sexta-feira (16) em uma arena de futebol na Travessa Moura Carvalho entre as ruas 8 de maio e Brasília, no distrito de Icoaraci, em Belém.

Segundo relatos à perícia criminal, a garota estava fazendo fotos do jogo, com um telefone celular, quando um homem chegou e disparou várias vezes contra ela, que morreu instantâneamente.

Uma equipe da Delegacia de Homicídio, em Icoaraci, realiza buscas na área em volta da arena.

A arma usada para matar a pré-adolescente tinha calibre 380. Os disparos atravessaram o corpo da menina.