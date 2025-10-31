Médico suspeito de tentativa de feminicídio contra a namorada é preso em Belém

Um médico de 30 anos foi detido suspeito de agredir a namorada e arrastá-la com um carro por mais de um quarteirão em Belém. O caso ocorreu na madrugada de domingo (26) e o suspeito foi detido na quinta-feira (30) pela Polícia Civil, após a apuração da denúncia. A PC informou que a investigação é conduzida pela Delegacia Especializada em Feminicídio e Outras Mortes Violentas contra Gênero (Defem).

“A Polícia Civil informa que o suspeito pela tentativa de feminicídio, que ocorreu no último domingo em Belém, foi preso nesta quinta-feira (30). Segundo testemunhas, a vítima foi agredida e arrastada por mais de um quarteirão pelo carro dirigido pelo suspeito. A mulher foi encaminhada para atendimento médico”, comunicou.

De acordo com as informações iniciais, a vítima, de 27 anos, ficou gravemente ferida após ser arrastada. Tudo teria ocorrido após uma discussão entre o casal dentro do carro em que estavam. A vítima, inicialmente, teria sido agredida e, ao tentar sair do veículo, acabou sendo arrastada por vários metros. A vítima realizou exame de corpo de delito no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL), da Polícia Científica do Pará (PCEPA).

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará (CRM-PA) divulgou uma nota à imprensa para esclarecer que não realiza a investigação sobre o caso por ter ocorrido fora do ambiente de atendimento médico. Além disso, nas redes sociais foi compartilhado que o suspeito seria psiquiatra. Porém, o CRM esclareceu que o médico não tem registro na área.

“O médico em questão praticou crime comum e não encontrava-se, no momento do fato, realizando qualquer ato médico. Ressaltamos que a atuação do CRM-PA restringe-se à análise e julgamento de condutas médicas praticadas no exercício da profissão, ou seja, durante o ato médico.

Todo e qualquer ato que não envolva ato médico deve ser apurado pelas esferas competentes para tanto, seja a criminal ou a cível. Por fim, informamos que o referido médico não possui registro como psiquiatra, conforme pode ser verificado no site deste Regional”, diz a nota completa.