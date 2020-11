Médico é preso por agressão à ex e por desacato à delegada de Parauapebas

O médico Celso Gonçalves do Vale Filho vai responder por supeita de lesão corporal grave contra a ex-namorada Aline Luiza e por desacato á autoridade policial. Ele foi preso em flagrante nesta quinta-feira (5), em Parauapebas, município do sudeste do Pará.

Acionada para atender a ocorrência, a delegada Ana Carolina Carneiro de Abreu, titular da Delegacia Especializada e Atendimento à Mulher (Deam) de Parauapebas foi desacatada pelo médico no momento da prisão dele, já na delegacia.

A delegada Ana Carolina Abreu foi quem deu voz de prisão ao médico. Ela contou que a ex-namorada do doutor, Aline Luiza foi à Deam duas vezes na quinta-feira.

Num primeiro momento, a delegada Ana Carolina não estava na unidade, mas quando Aline Luiza retornou, a delegada percebeu que a Aline estava visivelmente nervosa porque Celso Filho havia ligado e a ameaçado de morte, dizendo que daquele desta quinta-feira ela não passaria.

A delegada perguntou se Aline Luiza queria ser encaminhada para o abrigo para mulheres em situação de risco mas, Aline preferiu ir para a casa de uma amiga. Horas depois, Aline enviou uma mensagem à delegada, informando que Celso estava no estabelecimento comercial dela. A Guarda Municipal chegou primeiro ao local e conduziu o suspeito à delegacia.

De acordo com a delegada, o médico já havia agredido Aline Luiza com socos e a ameaçado de dar um tiro no rosto dela. No momento da prisão, Celso Filho se alterou bastante e foi necessário que uma testemunha e o motorista dele o segurassem.

Foi então que o doutor ameaçou e gritou com a própria delegada Ana Carolina. Ela contou que o médico afirmou que ela iria se arrepender de estar prendendo-o porque ele era um doutor.

"Eu falei que meu compromisso era com as vítimas, com as mulheres, ele disse, inclusive, que quem pagava o meu salário era ele e o estado”, disse a delegada que já instaurou inqúerito e segue com as investigações.