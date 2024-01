Maus-tratos contra animais: MP investiga caso de gata que teria sido jogada ao rio, no Marajó

Após circular nas redes sociais relatos de que uma gata teria sido jogada de uma embarcação em um rio na região de Muaná, localizada na ilha do Marajó, o Promotor de Justiça de Muaná Luiz Gustavo da Luz Quadros, do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), instaurou, nesta segunda-feira (22), um procedimento para apurar o suposto crime de maus tratos de animais. O caso teria ocorrido na última quinta-feira (18), em um navio da empresa Globo Mar, que fazia o trajeto Belém - São Sebastião da Boa Vista.

De acordo com o MP, os relatos colhidos inicialmente dão conta de que uma gata da cor preta, que viaja junto da tutora na embarcação, estava em uma jaula de transporte e possivelmente se assustou com barulhos do navio. Foi então que, nas proximidades da Vila de Ponta Negra, região de Muaná, o animal teria fugido da jaula em que estava.

Em seguida, o dono da embarcação, conhecido por Valdery, imediatamente deu ordens a um funcionário para jogar a gata no rio Pará. Por sua vez, os passageiros indignados com a situação questionaram o proprietário, que respondeu com desdém, afirmando que a gata queria arranhar um dos passageiros. Informações que circulam nas redes sociais, apontam que em nenhum momento o felino teria atacado.

Ainda segundo testemunhas, essa não é a primeira vez que o empresário se desfaz de animais domésticos durante viagens. Nas redes sociais, há diversos relatos que a gatinha não foi encontrada após ter sido lançada ao rio. A reportagem de O Liberal tenta contato com a empresa responsável pela embarcação e com o proprietário do navio. A Polícia Civil também foi demandada para esclarecer se investiga o caso.