Marinha desmente vídeo de balsa supostamente descartando lixo irregularmente na Baía do Guajará

A Marinha do Brasil desmentiu na tarde desta quinta-feira (23) vídeos que circulam nas redes sociais de uma balsa que supostamente descarta lixo irregular na Baía do Guajará, em frente a Belém. A força armada disse que as filmagens são de uma "embarcação de empresa contratada pela Base Naval de Val de Cães (BNVC) para realização de dragagem na bacia de manobras e no canal de acesso ao dique seco da BNVC". A operação da embarcação, de acordo com a MB, foi iniciada na primeira quinzena de fevereiro.

Nas filmagens é possível ver, o que parece ser um guindaste da balsa, possivelmente despejando o que, segundo moradores do Combu, seria lixo. Uma residente do local disse à reportagem que: "diariamente essa balsa está fazendo descarrego [de lixo] na Baía do Guajará, em frente à Belém, próximo ao cavado. É revoltante. A gente não sabe que tipo de lixo é".

Entretanto, Marinha explicou que embarcação apenas limpava o trecho filmado. O material retirado da bacia de manobras está sendo transportado por balsa e depositado em área previamente licenciada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (Semas), a cerca de quatro quilômetros da Base Naval.

Veja o comunicado da Marinha:

"A Marinha do Brasil informa que as imagens são de embarcação de empresa contratada pela Base Naval de Val de Cães (BNVC) para realização de dragagem na bacia de manobras e no canal de acesso ao dique seco da BNVC, em Belém (PA). A operação foi iniciada na primeira quinzena de fevereiro.

O Licenciamento Ambiental da operação foi homologado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O material retirado da bacia de manobras está sendo transportado por balsa e depositado em área previamente licenciada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará (Semas), a cerca de quatro quilômetros da Base Naval".