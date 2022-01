Marinha apreende embarcação irregular que transportava 400 caixas de cachaça, em Abaetetuba

A Marinha do Brasil apreendeu, na última segunda-feira (18), uma embarcação irregular que transportava 400 caixas de cachaça, 10 caixas de fumo e 2 mil litros de combustível. O barco havia saído do município de Abaetetuba, nordeste do Pará, com sete tripulantes e cinco passageiros, sendo duas crianças. Nenhum dos tripulantes estava habilitado e também não foram apresentados os documentos da embarcação no momento da abordagem.

VEJA MAIS

De acordo com a Marinha, a embarcação "Comte Sérgio", de bandeira brasileira, foi apreendida durante as ações de Patrulha Naval no litoral do Pará. A apreensão foi realizada pelo Navio-Patrulha (NPa) "Guanabara", subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte, que escoltou a embarcação até a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), em Belém, para adoção de medidas administrativas quanto à apreensão.