Marabá tem quatro prisões por violência doméstica no fim de semana

O final de semana foi de muito trabalho para os agentes que estavam trabalhando no plantão policial em Marabá, sudeste do Estado. Quatro homens foram detidos por suspeita de violência doméstica praticada contra suas companheiras e ex-companheiras na cidade.

A primeira ocorrência foi registrada já na noite de sexta-feira (23). Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para averiguar uma situação de agressão. Em uma residência localizada no bairro Liberdade, os policiais encontraram a vítima, que apresentava um edema na cabeça. A lesão, segundo ela, foi provocada por golpes de cabo de vassoura, desferidos pelo companheiro Genilton de Oliveira Rocha. O suspeito da agressão foi encontrado dormindo no tapete da casa do casal.

Já no sábado (24), uma guarnição da PM também precisou acompanhar uma mulher vítima de ferimento feito com facão pelo companheiro identificado como Manoel Pereira da Silva Filho. O caso foi registrado no bairro Infraero e o suspeito foi preso em flagrante.

Na manhã do domingo (25), foi a vez de a polícia conter Deibson Silva Moraes. De acordo com o relato da PM no boletim de ocorrência, o suspeito teria invadido a casa da ex-companheira, no núcleo Marabá Pioneira, que possui medida protetiva contra Deibson. Ele foi localizado momentos depois na Rua Bartolomeu Igreja, no mesmo núcleo, e, segundo a PM, apresentava certa confusão mental, provavelmente provocada pelo consumo de substância entorpecente. Mesmo resistindo à prisão, Deibson foi imobilizado e preso pelo descumprimento de medida protetiva.

Já Sebastião Correia Silva Acássio é suspeito de agredir a companheira logo depois de ir buscar a vítima no seu local de trabalho. Na delegacia, ela contou que foi convencida pelo companheiro a não esperar pelo transporte coletivo, que seria mais demorado. Então, no caminho para casa, foi agredida por Sebastião, em um desentendimento motivado por ciúmes. Este caso, foi registrado no bairro Belo Horizonte, núcleo Cidade Nova.

Os quatro suspeitos foram detidos e levados para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Marabá, no bairro Amapá.