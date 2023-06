Marabá: Irmão de vítima de acidente é morto a tiros durante ação policial 15 dias depois

​​Ronaldy de Almeida Costa, 20 anos, morreu na noite da última quarta-feira (14), durante ação da Polícia Militar às margens do rio Itacaiúnas, na Folha 33, na Nova Marabá. O jovem é irmão de Natália Almeida, 18, morta no último dia 29 de maio, vítima de um acidente de trânsito no KM 7. Durante a quarta-feira, familiares dela ainda realizaram uma manifestação pedindo sinalização para o trecho onde foi registrada a fatalidade. Horas depois, ocorreu a intervenção policial que vitimou o rapaz.

Segundo a versão da polícia publicada pelo portal Correio de Carajás, Ronaldy estava acompanhado de mais dois rapazes, identificados como Marcos Vinícius da Conceição, 18, e Yury Oliveira Guajajara, 23. Todos com passagem por tráfico de drogas. Conforme a polícia, os três estavam próximo ao rio, em uma área de mata, quando avistaram a Polícia Militar fazendo rondas no local. De acordo com a PM, os rapazes começaram a disparar contra a guarnição.

Os policiais revidaram e acabaram acertando o rapaz. Ele chegou a ser socorrido inicialmente pela equipe policial, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 19​​2). Mas quando os médicos chegaram, Ronaldy já estava sem os sinais vitais.

Os outros dois jovens foram levados à Delegacia de Polícia Civil. Com eles, foram encontrados um revólver, calibre 38, seis cápsulas, sendo duas deflagradas, e um papelote de cocaína.

Ronaldy chegou a ser preso na última segunda-feira, 12, após ser flagrado com uma moto roubada nas proximidades da Vila Canaã, popularmente conhecida como Vila do Rato, na Velha Marabá.