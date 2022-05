Major da reserva da PM morre três dias após atentado na Pratinha

Internado no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, na Grande Belém, após sofrer um tiro na região do tórax, o major da reserva da PM, Renivaldo da Silva Gonçalves, de 62 anos, morreu nesta noite de quinta-feira (19). A morte foi confirmada pela Polícia Científica, que providenciou a remoção do corpo para os exames de necropsia no Instituto Médico Legal.

Renivaldo foi baleado, por volta das 20h, da última segunda-feira (16), na esquina da rua John Engelhard com a São Vicente, no bairro da Pratinha, em Belém. A Polícia Militar mobilizou grande número de agentes e viaturas para o local do crime, na noite do atentado, mas até o momento não informação sobre os suspeitos do baleamento.

Comandante de Policiamento da Capital II (CPC II), o coronel Juniso Honorato informou que uma viatura da PM descobriu que um caminhão baú estaria conduzindo um militar para o Hospital Metropolitano, em seguida, a corporação soube se tratar do major da reserva.

O atentado

De acordo com o coronel Juniso Honorato, o major foi baleado no ponto em que alugava motocicletas para mototaxistas.

"Ele foi baleado no local em que, toda segunda-feira, fazia a cobrança das motocicletas que alugava para mototaxistas. Toda segunda-feira ele vinha aqui neste lugar buscar o pagamento dele. (Na segunda-feira) estavam aguardando ele", afirmou o coronel, referindo-se aos homens que chegaram de moto e atiram no major.

O coronel informou que foi pego de surpresa sobre a atividade econômica do militar da reserva. "Nós soubemos isso hoje", destacou o coronel Juniso.

Motos clandestinas

Logo que o militar foi baleado, o coronel Juniso iniciou uma operação na área da Pratinha para colher possíveis informações que ajudassem nas investigações do crime. Agentes das Polícias Civil e Militar estiveram no local do crime, também periciado pela Polícia Científica, que buscava vestígios de armas, por exemplo. Sete motocicletas foram recolhidas pela PM, algumas delas eram do major.