Mais de 93 mil latas de cerveja são apreendidas em fiscalização na cidade de Óbidos

Uma fiscalização de controle de mercadorias em trânsito da unidade de Tapajós, em Óbidos, município do Baixo Amazonas, resultou na apreensão de 93.420 mil latas de cerveja e mais 4.584 cervejas em garrafa tipo long neck. O material estava sem nota fiscal e, portanto, irregular. A ação fiscal foi realizada nesta segunda-feira (23) em embarcações que estavam na orla em Santarém, também no oeste paraense. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (24).

A mercadoria estava escondida em meio à sacas com mantimentos e foi avaliada em R$ 185,334 mil. O total a recolher, entre imposto e multa, somou R$100,080 mil. A carga vinda das cidades de Manaus e de Belém tinha como destino a cidade de Santarém e outros municípios da Calha Norte/Baixo Amazonas.

Nos últimos dias, a fiscalização de mercadorias em trânsito foi intensificada na área fluvial do Baixo Amazonas, e com isso aumentou o número de apreensões de bebidas alcoólicas, cuja alíquota é de 30%.