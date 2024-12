Mais de 400 celulares recuperados pela PC são devolvidos aos proprietários em Belém

Mais de 400 aparelhos celulares que foram recuperados durante ações da Polícia Civil do Pará estão sendo devolvidos aos proprietários nesta quarta-feira (18), na Delegacia-Geral (DG) da PC. A entrega, que também será feita na quinta-feira (19/12), integra a “Operação Reconecta”, que tem o objetivo de sistematizar as informações voltadas para a restituição de dispositivos móveis furtados ou roubados no Estado do Pará.

A ação é realizada pelas equipes da Delegacia Especializada em Recuperação de Dispositivos Móveis, vinculada à Diretoria de Polícia Especializada (DPE) e das delegacias da Região Metropolitana, vinculadas à diretoria de Polícia Metropolitana (DPM). Segundo a PC, nos últimos 11 meses de 2024, cerca de 5.418 aparelhos foram recuperados.

Desde as primeiras horas da manhã, uma grande fila se formou em frente a DG da Polícia Civil. As pessoas que tiveram seus celulares furtados ou roubados foram notificadas para receberem o aparelho no Auditório “Delegada Ione Coelho”. Para reaver o aparelho, o proprietário precisa levar um documento de identificação.

Delegado Walter Resende, da Polícia Civil. (Foto: Agência Pará)

O delegado-geral, Walter Resende, enfatizou o trabalho realizado pela Polícia Civil que, neste ano, intensificou suas ações no combate ao roubo e furto de celulares, resultando em uma recuperação significativa de aparelhos. "Esse trabalho foi fruto de investigações detalhadas, uso de tecnologias avançadas e, principalmente, de um trabalho coordenado por nossas equipes especializadas", disse.

O Delegado ainda destacou que a colaboração da sociedade foi fundamental para alcançar os resultados positivos. "Cada celular recuperado representa não apenas a restituição de um bem, mas a demonstração de que estamos vigilantes e comprometidos em reduzir esse tipo de crime. Seguiremos fortalecendo nossas operações para garantir que a população possa viver com mais tranquilidade e segurança”, declarou Walter Resende.

O número atual, supera os dados no comparativo com 2023, com 2.043 aparelhos celulares. O aumento do número reflete o trabalho desenvolvido pela Polícia Civil, que criou um sistema de varredura diária de aparelhos roubados ou furtados no sistema de registro de boletim de ocorrência da Polícia Civil e checagem com as operadoras, para proporcionar a localização dos aparelhos subtraídos de forma automatizada.

Celulares recuperados pela Polícia Civil. (Foto: Agência Pará)

Denúncia

Para esses casos, a PC reforça à sociedade sobre a importância do registro do Boletim de Ocorrência Policial (B.O.P.) para que os aparelhos celulares possam ser rastreados e os proprietários possam ter os bens recuperados. Além disso, com o registro, é possível fazer o georreferenciamento de dia, hora e local de onde ocorrem os crimes, o que possibilita as investigações e a distribuição do policiamento ostensivo com a Polícia Militar.

O roubo ou furto pode ser denunciado presencialmente, em uma das delegacias espalhadas pela RMB, ou pela Delegacia Virtual da Polícia Civil. O BOP é importante para a eficácia do trabalho policial.

Além do registro de boletim de ocorrência policial (B.O.P.), o cidadão também deve cadastrar o aparelho celular no site alertacelular.pa.gov.br, ferramenta que auxilia a localização de aparelhos celulares furtados ou roubados durante abordagens policiais de rotina ou durante a realização de grandes eventos.