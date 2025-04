Mais de 200 kg de maconha são apreendidos em caminhão que simulava mudança na Transamazônica

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 203 quilos de skunk, um tipo de maconha, durante uma abordagem da Rodovia Transamazônica (BR-230), em Anapu, sudoeste do Pará. A apreensão ocorreu na última quarta-feira (16/04). Os entorpecentes estavam escondidos no compartimento de carga de um caminhão-baú, no meio de móveis e caixas de papelão. A skunk é conhecida como "super maconha".

Segundo informações da PRF, a carga estava dividida em 200 tabletes. O motorista do veículo, um homem de 36 anos, declarou aos policiais que havia saído de Santarém e que o destino da mudança seria o estado de Goiás. No entanto, ele apresentou contradições durante a entrevista com os agentes, o que levantou suspeitas. Os policiais verificaram o caminhão e encontraram a droga.

O suspeito foi preso em flagrante. Ele informou que receberia R$ 5 mil pelo transporte do material. O motorista foi encaminhado à Superintendência da Polícia Civil em Altamira, onde deve responder por tráfico de drogas.

A droga e o veículo foram apreendidos. A polícia continuará com as investigações para identificar os responsáveis pelo envio e o destino final do entorpecente.