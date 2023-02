Mais da metade dos municípios paraenses está há um mês sem registrar crimes violentos, aponta Segup

Mais da metade dos municípios paraenses estão há mais de um mês sem registrar nenhum crime violento. São 80 cidades que não contabilizam Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), que reúnem homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de morte. Os dados foram apresentados nesta segunda-feira (6) pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac). Os número computados são referente ao período de 6 de agosto de 2021 a 05 de fevereiro de 2023.

O secretário da Segup, Ualame Machado, destaca que a manutenção na redução dos crimes é reflexo das fortes ações adotadas, de forma preventiva, além de uma maior eficiência e celeridade nas elucidações dos casos.

“Desde o ano de 2019, diversas ações estão sendo realizadas para reduzir a criminalidade, tanto na região Metropolitana de Belém, quanto no interior do Estado, a exemplo do projeto Segurança Por Todo o Pará, que tem como objetivo levar para o interior do Estado o modelo de ações ostensivas utilizadas pelas polícias para o enfrentamento à criminalidade na Região Metropolitana de Belém”, pontuou o titular da Segup.

Salinópolis, Benevides, Cametá, Melgaço e São Caetano de Odivelas estão, respectivamente, há 83, 74, 201 e 208 dias sem nenhuma ocorrência registrada de CVLI. Outras cidades apresentam mais dias sem registros, a exemplo de Curuá (548), Chaves (477), Santarém Novo (533) e Bagre (337).

O “Polícia Mais Forte”, a aquisição de novas lanchas, entre elas as lanchas blindadas, a nova Base Fluvial Integrada de Segurança, as operações ostensivas, estão entre as ações executadas pela Segurança Pública para o combate à criminalidade, e como consequência a redução dos índices, como pontua o secretário.