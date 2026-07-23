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'Magro Véio' é morto a facadas após discussão em Marabá

Policiais militares fizeram rondas para tentar prender o suspeito, mas ainda não o acharam

O Liberal

23 de julho de 2026 às 16:04

Modificado em 23 de julho de 2026 às 17:35

Imagem meramente ilustrativa

Imagem meramente ilustrativa ( Foto: Canva )

Erivaldo do Nascimento Silva, conhecido como “Magro Véio”, foi morto a facadas na noite de quarta-feira (22/7), na Rua Carlos Cunha, nas proximidades de um ferro-velho, no Núcleo Morada Nova, em Marabá, no sudeste do Pará. Testemunhas relataram à Polícia Militar terem ouvido uma discussão entre a vítima e um outro homem, que não teve a identidade revelada pelas autoridades.

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Conforme o portal Correio de Carajás, as autoridades informaram que Erivaldo era usuário de drogas e conhecido da PM. Uma equipe da Polícia Militar tomou conhecimento do caso por volta das 23h. Os agentes fizeram rondas para tentar prender o suspeito, mas ainda não o acharam. A polícia segue atrás dele

Ao chegar ao endereço, encontrou a vítima deitada no chão, já sem sinais vitais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas apenas constatou a morte da vítima. A Polícia Científica também esteve no local e realizou os procedimentos de remoção e necropsia do corpo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC disse que a Delegacia de Homicídios de Marabá apura o caso. “Perícias foram solicitadas, e equipes policiais trabalham para identificar a autoria e esclarecer as circunstâncias do crime. Informações que possam contribuir com a apuração do caso podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido”, comunicou.

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