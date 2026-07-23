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CRIME

Homem é morto a tiros na zona rural de Nova Ipixuna, no sudeste do Pará

Primeiras informações indicam que o crime ocorreu no curral de uma fazenda

O Liberal

23 de julho de 2026 às 12:05

A Polícia investiga o assassinado de um homem, na vicinal dos Boiadeiros, na zona rural de Nova Ipixuna, no sudeste do Pará

A Polícia investiga o assassinado de um homem, na vicinal dos Boiadeiros, na zona rural de Nova Ipixuna, no sudeste do Pará ( Foto: Foto: Arquivo | O Liberal (Imagem Ilustrativa) )

Um homem foi assassinado a tiros, na manhã desta quinta-feira (23), na vicinal dos Boiadeiros, na zona rural de Nova Ipixuna, no sudeste do Pará. O crime ocorreu no curral de uma fazenda na zona rural do município. Nesse primeiro momento, a vítima não foi identificada.

Em nota, a Polícia Civil informa que a Delegacia de Nova Ipixuna apura o caso. Equipes realizam diligências para esclarecer a autoria, motivação e as circunstâncias do homicídio. Perícias foram solicitadas. Informações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.

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