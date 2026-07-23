Homem é morto a tiros na zona rural de Nova Ipixuna, no sudeste do Pará

Um homem foi assassinado a tiros, na manhã desta quinta-feira (23), na vicinal dos Boiadeiros, na zona rural de Nova Ipixuna, no sudeste do Pará. O crime ocorreu no curral de uma fazenda na zona rural do município. Nesse primeiro momento, a vítima não foi identificada.
Em nota, a Polícia Civil informa que a Delegacia de Nova Ipixuna apura o caso. Equipes realizam diligências para esclarecer a autoria, motivação e as circunstâncias do homicídio. Perícias foram solicitadas. Informações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo é garantido.