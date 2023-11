Mãe suspeita de matar a própria filha de 11 anos é presa em Marudá

Josiene Paixão Lima, 52 anos, foi presa na tarde desta sexta-feira (17) suspeita de matar a própria filha, uma criança de 11 anos. O caso ocorreu por volta das 17h, na vila do Livramento, também conhecida como vila do Caju, em Marudá, distrito de Marapanim, no nordeste paraense. De acordo com o boletim da Polícia Militar, as guarnições receberam a informação de um homicídio e se deslocaram ao endereço repassado no ato da denúncia.

Chegando no local, a suspeita já estava sob responsabilidade de policiais civis. Segundo a polícia, a mulher se encontrava transtornada, motivo pelo qual não foi possível interrogá-la naquele momento sobre a motivação para o crime. Josiene, porém, indicou aos policiais o local onde o corpo da vítima estava.

Ainda de acordo com o boletim policial, o corpo estava envolvido em uma rede próximo da PA-318. Nas redes sociais, circula a informação de qu​e a criança teria sido esquartejada. Além disso, moradores da área teriam visto o momento em que mãe e filha desceram de uma van próximo de onde o corpo foi encontrado. Nada foi confirmado pelas fontes oficiais.

Equipes da Polícia Científica do Pará (PCP) removeram o cadáver de Raquel de Lima Pacheco ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização do exame de necropsia, dentre outros que deverão esclarecer a causa da morte e possível dinâmica.

Josiene Paixão foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Marudá, onde foram realizados os procedimentos legais cabíveis ao caso. Não há detalhes sobre o depoimento dela.