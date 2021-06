Mãe e filho são resgatados pela Polícia Militar após serem sequestrados

Em ação da Polícia Militar, mãe e filho de 10 anos foram localizados e resgatados na manhã desta sexta-feira (18), no bairro da Cabanagem, em Belém. Eles haviam sido sequestrados na noite de quinta-feira (17), no município de Curuçá, no nordeste paraense. Uma mulher foi presa na operação.

O tempo transcorrido entre o crime e o resgate das vítimas foi de menos de 12 horas. A ação rápida está ligada ao trabalho integrado e coordenado das equipes de Castanhal e de Belém.

A ação policial iniciou manhã desta sexta-feira, quando uma equipe do 5° Batalhão (5° BPM) foi acionada para verificar uma suposta tentativa de roubo, durante a madrugada, na comunidade São Pedro, em Curuçá.

Três viaturas – sendo uma do Grupamento Tático Operacional (GTO) e duas do radiopatrulhamento da área – foram deslocadas até o local da denúncia e confirmaram que um grupo armado teria invadido uma casa e sequestrado uma mulher e o filho dela.

Os suspeitos também levaram uma motocicleta e aparelhos celulares. O contato com os familiares das vítimas foi feito por meio desses aparelhos. A família ainda chegou a depositar R$ 1.500 aos sequestradores.

Pelo rastreamento do celular de uma das vítimas, realizado pela Inteligência da Polícia Civil, a PM conseguiu localizar o cativeiro para onde os suspeitos levaram a mulher e a criança.

Os militares do 5° BPM se deslocaram até Belém e contaram com o apoio de uma equipe do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) da capital para cercar o local com mais segurança.

Ao perceberam a aproximação das viaturas, três homens conseguiram fugir. A quarta integrante do grupo foi presa, em flagrante, no cativeiro onde as duas vítimas foram localizadas e resgatadas sem ferimentos.

A motocicleta roubada pelos suspeitos e o carro usado durante a fuga também foram encontrados e apreendidos pela PM, que realizou a apresentação do caso para a Polícia Civil.