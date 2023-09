Mãe e filho são presos suspeitos de comandarem boca de fumo em Abaetetuba

Paulo Barreto de Sousa, de 24 anos, e a mãe, Raimunda do Socorro Pinheiro Barreto, 44, foram presos em flagrante, no começo da tarde desta segunda-feira (4), por tráfico de drogas e associação ao tráfico, no bairro Algodoal, em Abaetetuba, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, os dois estavam sendo investigados por comandarem uma boca de fumo na região.

O relatório policial diz que na casa dos dois, onde seria o local da venda dos entorpecentes, foram encontrados 1 quilo de oxi, um aparelho celular, sete gramas de maconha e R$ 165. Por conta disso, foi lavrado o flagrante e comunicado ao Poder Judiciário.

Ainda de acordo com a PC, Paulo tinha sido preso em 2017 por roubo em uma escola da cidade e, por isso, se encontrava em prisão domiciliar. A mãe dele, Raimunda, não tinha antecedentes criminais. A dupla foi transferida Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), onde ficaram à disposição da Justiça.