Lutador de MMA é condenado a 16 anos de prisão por matar homem após festa, em Santarém

O lutador de MMA Rayendel Adriano Mota Nogueira foi condenado, na última quinta-feira (5), a 16 anos e seis meses de prisão por matar a socos e chutes Rodrigo Pacheco. O crime ocorreu no dia 20 de março deste ano, após a saída de uma festa no bar Coqueiro, no bairro do Aeroporto Velho, em Santarém, no oeste do Pará. Com informações do site O Impacto.

Titular da 3ª Vara Criminal de Santarém, o juiz Gabriel Veloso presidiu a sessão de júri popular que contou com a acusação representada pela promotora de Justiça Mariana Dantas e na defesa do acusado, o advogado Igor Dolzanis. O lutador cumprirá pena pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Relembre o caso

Rodrigo Pacheco de Arruda, 31 anos, foi perseguido na saída de uma festa e espancado. A vítima foi socorrida por um carro particular, mas morreu ao dar entrada no Hospital Municipal de Santarém (HMS).

Em interrogatório, o lutador chegou a detalhar à delegada Raísa Beleboni que estava indo pegar a motocicleta dele para ir embora, quando um carro ocupado por três pessoas, passou muito próximo dele, de alguns amigos, chegando a passar por cima do seu pé.

O acusado não chegou a negar o crime e afirmou que teria se arrependido, pois foi movido por um excesso de raiva.