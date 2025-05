Loja é invadida e furtada após buraco ser feito na parede, em Uruará

Uma loja de eletrônicos foi invadida e furtada na madrugada de quinta-feira (22) em Uruará, sudoeste do Pará. Conforme as informações iniciais, para ter acesso ao interior do estabelecimento, os suspeitos quebraram e abriram um buraco na parede. Imagens da câmera de segurança do local mostram os suspeitos dentro da loja.

A gravação mostra os dois homens caminhando dentro da loja durante a madrugada. Com lanternas nas mãos, a dupla escolhe os itens que estão nas prateleiras e que serão furtados. Os dois suspeitos usam bermudas, camisas e bonés. Além disso, usam panos nos rostos para evitar a identificação. No vídeo, um dos suspeitos procura por câmeras e, após identificar onde está o equipamento, move de lugar para evitar que sejam filmados.

O crime só foi descoberto no dia seguinte, quando os funcionários do local chegaram para trabalhar e perceberam o buraco na parede do banheiro, por onde os suspeitos entraram. Não há mais detalhes sobre o valor do prejuízo ao proprietário do local. Além disso, também não há informações sobre quem seriam os suspeitos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.