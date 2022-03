Líder religioso preso por violação sexual pode ter feito outras vítimas, diz Polícia Civil

Durante uma coletiva de imprensa realizada no final da tarde desta sexta-feira (18), a Polícia Civil do Estado do Pará deu detalhes sobre a prisão de Paulo Paumgartten Sabino de Oliveira, de 68 anos, advogado e líder religioso, investigado de cometer crimes de violação sexual contra seis mulheres. Para a PC, o curandeiro pode ter feito outras vítimas que devem procurar a polícia depois do caso ter vindo à tona.

“As primeiras vítimas ficaram inclusive receosas em realizar essa denúncia por medo da influência desse líder espiritual. Como se trata de uma delegacia especializada, elas tiveram atendimento adequado e se sentiram seguras para poder realizar a denúncia. Então é importante que outras mulheres que se sentiram vítimas procurem a delegacia. Por meio das provas levantadas há indícios que outras mulheres tenham sido vítimas”, afirmou a delegada Ariane Melo, titular da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (Dav) da Polícia Civil.

SERVIÇO

Para fazer denúncias as vítimas devem ir até a Delegacia da Mulher (Deam), localizada na travessa Mauriti, n° 2.394, entre as avenidas Rômulo Maiorana e Duque de Caxias. Bairro do Marco