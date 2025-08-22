Laudo do atropelamento de homem no bairro do Jurunas deve ser entregue em 10 dias, diz PCEPA

O laudo da Polícia Científica do Pará (PCEPA) do acidente de trânsito que resultou na morte de Adnaldo de Souza Fernandes deverá ser entregue em 10 dias. O sinistro em questão ocorreu na quinta-feira (21/8), na rua Engenheiro Fernando Guilhon, no bairro do Jurunas, em Belém. Na ocasião, Adnaldo foi atropelado por um ônibus. Segundo a PCPEPA, o prazo legal pode ser estendido por mais 10 dias, a depender da complexidade do caso.

Após o acidente, a Polícia Militar havia sido acionada e localizado o motorista do coletivo. O motorista foi levado até a Seccional de São Brás. A Polícia Civil, que apura as circunstâncias do acidente, informou que ele foi preso em flagrante por homicídio culposo no trânsito.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) disse, também em nota, que lamenta profundamente o acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira, no bairro do Jurunas, envolvendo um ônibus de empresa associada.

"O motorista do coletivo já foi apresentado à autoridade policial e está à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários. A empresa responsável pelo veículo colabora integralmente com as investigações conduzidas pelas autoridades competentes. Reforçamos que a apuração das responsabilidades cabe exclusivamente aos órgãos competentes, que devem esclarecer o que de fato aconteceu", relatou.

O SETRANSBEL acompanha o caso com atenção e falou que "reafirma seu compromisso permanente com a segurança e a preservação da vida no transporte coletivo urbano de Belém e Região Metropolitana".