Lanterneiro é morto a tiros em Parauapebas

​O jovem Hemerson Souza dos Santos, de 18 anos, foi morto com, pelo menos, cinco tiros na madrugada do último sábado (11), em Parauapebas. O crime foi registrado na quadra 78 da rua Jerusalém, no bairro Vale do Sol. O rapaz estava na cidade havia uma semana. Ele seria natural de Outeiro, distrito de Belém, e teria se mudado para trabalhar como lanterneiro. As informações são do site Zé Dudu.

Uma testemunha, que não quis se identificar, contou que Hemerson estava morando em sua casa desde que chegou em Parauapebas. Pouco antes de ser morto, o rapaz havia informado que iria sair para encontrar com duas mulheres que o aguardavam do lado de fora da residência.

A testemunha disse, ainda, que estava dormindo quando o crime aconteceu e só foi avisada pela manhã por outras pessoas da residência. O homicídio teria ocorrido por volta das 2h, mas a polícia só foi avisada às 6h30.

A suspeita é de que o crime tenha a ver com as mulheres que estariam com Hemers​​on. A polícia ainda não tem a identificação delas.