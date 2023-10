Justiça marca audiência de instrução sobre caso de mulher grávida morta pelo pai do bebê

A audiência de instrução que irá apurar todas as provas sobre a morte de Débora da Silva Alves, de 18 anos, que estava grávida e foi assassinada pelo pai do bebê que esperava, foi marcada para o dia 7 de novembro. Conforme as informações das autoridades, a audiência ocorrerá às 8h30, no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, em Manaus, no Amazonas, onde o crime ocorreu. Gil Romero, que confessou o crime, foi preso no município de Óbidos, no Pará, e continua à disposição da Justiça manauara.

VEJA MAIS

Na audiência de instrução e julgamento irá ocorrer o ato processual solene para, principalmente, colher todas as provas das partes e todos os depoimentos das testemunhas, juntamente com as provas orais. Conforme o Portal Tucumã, uma tia da vítima, chamada Rita de Cássia, teria dito que a mãe de Débora recebeu uma intimação para comparecer à audiência. A família busca por justiça para que Gil Romero seja condenado.

“Estamos muito confiantes de que a justiça por minha sobrinha e seu bebê será feita”, declarou Rita de Cássia.

Relembre o caso

Débora estava grávida de 8 meses quando foi morta brutalmente por Gil Romero Batista, de 41 anos, pai do filho que a vítima esperava. Débora desapareceu no dia 29 de julho deste ano, no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus, quando saiu para encontrar Gil Romero. No dia 3 de agosto, o corpo de Débora foi encontrado carbonizado em uma área de mata no bairro Mauzinho.

Gil Romero havia fugido do Amazonas logo após o crime e foi preso no dia 8 de agosto, na cidade de Óbidos, no Pará. O investigado confessou o crime e afirmou que retirou o bebê da barriga de Debora e jogou no Rio Negro.