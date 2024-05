Justiça mantém prisão de empresário que tentou matar a própria filha em Bragança

Durante audiência de custódia realizada nesta quinta-feira (30), de forma híbrida, a Justiça do Pará determinou a manutenção da prisão preventiva do empresário Reinaldo Yasuyuki Tsuchiya, de 54 anos. Ele é suspeito de tentar matar a própria filha, Bruna Miho Tsuchiya, a golpes de terçado. O crime ocorreu na quarta-feira (29), na cidade de Bragança, região do Salgado paraense. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de feminicídio.

Bruna sofreu lesões no rosto, pescoço, ​braços e pernas. Além da manutenção da prisão, a Justiça determinou medidas protetivas em favor da vítima.

Com isso, o empresário fica proibido de se aproximar a menos de cem metros de distância e de frequentar o mesmo local onde a filha se encontre; ele também está proibido de manter qualquer contato telefônico, pela internet ou qualquer outro meio de comunicação, com a vítima. Por fim, o empresário também está proibido de aproximar-se da residência da filha a menos de 100 metros de distância.