Justiça concede medidas protetivas de urgência para dançarina agredida por MC Anjinho

​A justiça paraense concedeu medida protetiva de urgência em favor da dançarina Mel Dantas, que foi agredida com um golpe de capacete de moto pelo cantor Leonardo do Nascimento Fernandes, conhecido artisticamente como MC Anjinho. O suspeito está preso desde o último domingo (28). O caso é investigado pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). Segundo a Polícia Civil, após passar por audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (tempo indeterminado).

Na decisão judicial, divulgada no último domingo (28), o juiz da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci argumentou que “tendo em vista que a demora do provimento jurisdicional pode acarretar dano irreparável ou de difícil reparação à vida, integridade física, moral e psicológica da vítima, entendo necessário e aplico de imediato as seguintes medidas protetivas de urgência, em relação ao agressor”.

Com a determinação, o MC fica proibido de se aproximar da vítima a uma distância mínima de 100 metros, além de frequentar a residência da dançarina. As medidas têm validade de seis meses. Em caso de descumprimento, Leonardo poderá sofrer outras sanções judiciais.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com o advogado João Veloso de Carvalho, que trabalha na defesa de MC Anjinho, e aguarda retorno. Ao defensor, a reportagem questionou qual a versão do suspeito e que estratégias estão sendo adotadas visando uma possível liberdade para o artista. Também foi questionado sobre outros processos de violência doméstica que constam contra o cantor no site do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJE-PA).

Relembre o caso

Leonardo do Nascimento Fernandes, conhecido como MC Anjinho, foi preso depois de agredir a dançarina Mel Danttas com um golpe de capacete de moto. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que a vítima chegou a desmaiar. Ela foi socorrida para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, procurou uma delegacia especializada para denunciar o crime. O artista foi preso no domingo (28), dentro da casa dele, e negou o crime aos policiais.

A dançarina usou as redes sociais para esclarecer que não tinha nenhum relacionamento com o agressor, mas, ainda assim, ele sentia ciúmes dela.

A agressão teria ocorrido depois que um homem passou a seguir a dançarina nas redes sociais. O MC e a vítima estavam em uma festa, da qual foram embora juntos. Tudo teria acontecido em frente à residência da mulher.

Após agredi-la, Leonardo só teria ido embora ao notar que um homem do outro lado da rua presenciava o ocorrido. O MC teria fugido levando o celular da vítima, o qual ainda teria sido formatado por ele.