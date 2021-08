Jovens sofrem acidente na avenida Independência e são socorridos por bombeiros que iam para o trabalho

Uma motociclista sofreu um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira, 26, na avenida Independência, Ferida, a mulher foi atendida por bombeiros que estavam a caminho do trabalho.

O acidente foi causado pela colisão de um caminhão com uma motocicleta, que bateu atrás do veículo onde iam dois jovens. Depois de colidir com a moto, o motorista do caminhão saiu sem prestar socorro.

Três bombeiros que seguiam para o plantão atenderam os jovens feridos, Conscientes, os motociclistas receberam os primeiros socorros no meio da avenida.

A colisão deixou o trânsito lento no local, que fica perto do viaduto da avenida Júlio Cèsar.